Kış Kapıda: Mart Ayına Dikkat!

HÜSEYİN KÖSE’DEN SOĞUK HAVA DALGALARI AÇIKLAMASI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Hüseyin Köse, halk arasında “kocakarı soğukları” olarak bilinen ve mart ayında etkili olabileceği düşünülen soğuk hava dalgalarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Köse, mart ayının hava koşulları açısından aldatıcı ve sürprizlere açık bir dönem olduğunu belirterek, “Mart ayı bitmeden kış koşullarını yeniden yaşayabiliriz. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözünü unutmamak lazım.” dedi.

2025 YILINDA SOĞUK HAVA DALGALARINA DAİR BEKLENTİLER

Köse, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine atıfta bulunarak 2025 yılı Mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üstünde seyredeceğini ifade etti. Bu durum, halk arasında bilinen anlamda ‘kocakarı soğukları’nın bu yıl yaşanmayacağını ortaya koyuyor.

MART AYI HAVA KOŞULLARI NEDEN ŞAKACIDIR?

Buna rağmen Köse, mart ayının “şakacı bir ay” olduğuna dikkat çekerek, “Mart ayında hava bir anda değişebilir. Bahar gibi bir gün, akşamına kış soğuğuna dönüşebilir. Bu yüzden dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Köse, “Bu, kış bitti anlamına gelmez. Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir aydır. Sonrasında hava koşullarının yeniden soğuma ihtimali var. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünü unutmamak lazım. Zira mart henüz bitmedi ve ikinci yarısında kış koşulları yeniden yaşanabilir.” diye ekledi.

GEÇMİŞTE HAVA TAHMİNLERİ VE KÜLTÜREL MİRAS

Köse, geçmişte Anadolu’da yaşayan halkın, bilimsel tahmin araçları olmadan doğa gözlemleriyle hava tahminleri yaptığını da hatırlattı. “Atalarımız, mart ayının ilk 8 gününü gözlemleyerek o yıla dair hava tahmini çıkarırlardı. Mart, o dönemde yılın ilk ayı olurdu ve her günü, önümüzdeki sekiz aya denk gelecek şekilde yorumlanırdı. Tarım işleri buna göre planlanırdı.” dedi. Bu kültürel mirasın önemini vurgulayan Köse, “Ben de elimden geldiğince bu değerli bilgileri hatırlatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER VE METEOROLOJİ

Meteoroloji biliminin gelişen teknolojiyle önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Köse, son 30 yılda süper bilgisayarlar, uydu ve radar sistemleri ile otomatik gözlem istasyonları sayesinde hava olaylarının çok daha isabetli tahmin edilebildiğini kaydetti. Ayrıca, hava tahminlerinin milyonlarca insanın günlük yaşamını etkileyen kritik bir alan olduğuna da işaret eden Köse, meteoroloji mühendislerinin doğru bilgiyle toplumu bilinçlendirmek için çalıştığını dile getirdi.