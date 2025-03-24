Kış Lastiği Sona Eriyor: Acele Edin

KÜRESEL BAYRAM YOĞUNLUĞU VE LASTİK DEĞİŞİMİ

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın, kış lastiği uygulamasının sona erdiği tarihle çakışması, sürücüler için önemli bir dönem oluşturuyor. Lastikçiler, “Son günü beklemeyin” şeklinde uyarıda bulunarak, bayram dönemindeki yoğunluk sebebiyle sıkıntı yaşamamak adına sürücülerin erken önlem almaları gerektiğini bildiriyor. Sürücüler, kış lastiklerini değiştirmek için hazırlık yaparken, aynı zamanda yaz lastiklerine geçiş yapma süreçlerini de ihmal etmiyor. Bayram tatilinden önce araç bakımlarını yapmak da öncelik taşıyor. Ancak bu yıl, kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle bayramın aynı güne denk gelmesi, lastikçiler için ek bir yoğunluk oluşturdu.

KÜRESEL LASTİK UYGULAMASI VE DETAYLARI

Kış lastiği uygulaması, Türkiye’de her yıl 1 Aralık’ta başlıyor ve 1 Nisan’da sona eriyor. Bu uygulama ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar için ise tavsiye niteliğinde. Kış lastikleri, kar, buz ve düşük sıcaklıkların yarattığı olumsuz yol koşullarında trafik güvenliğini artırma konusunda etkili oluyor. Yaz lastiklerine göre kış lastiklerinin sunduğu avantajlar arasında daha iyi yol tutuşu, kısa fren mesafesi ve karlı ya da buzlu zeminlerde yüksek çekiş gücü bulunuyor.

KÜRESEL LASTİK SEÇİMİ VE BAKIM ÖNERİLERİ

Kış lastiği seçerken dikkate alınması gereken bazı önemli unsurlar var. Aracın orijinal ebatlarına uygun lastikler tercihi, diş derinliğinin en az 4 mm olması ve yeni tarihli lastiklerin tercih edilmesi oldukça önemli. Ayrıca bağımsız test sonuçlarına bakılarak en iyi performansı sunan lastiklerin seçilmesi faydalı olacaktır. Kış lastiklerinin ömrünü uzatmak için düzenli bakım da gereklidir. Lastik basıncı sürekli kontrol edilmeli, lastikler temiz tutulmalı ve kullanılmadığı süre zarfında serin, kuru bir yerde saklanmalıdır.

1 Nisan’da kış lastiği zorunluluğu sona eriyor. Ancak yaz lastiklerine geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için sürücülerin, araç bakımını ve lastik değişimini erkenden yapmaları gerektiği vurgulanıyor.