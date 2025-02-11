Kış Mevsimi Türkiye’de Etkisini Gösteriyor

KAR YAĞIŞI ÜLKE GENELİNDE ETKİ GÖSTERİYOR

Yurt genelinde kar yağışı etkilerini göstermeye başladı. Birçok ilde beyaz örtü, kış mevsiminin hoş manzaralarını ön plana çıkarıyor. Ancak bazı şehirlerde kar kalınlığı giderek artıyor. İstanbul’da kar, hafif bir biçimde kendini gösterdi.

İSTANBUL’DA KAR BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Bu yıl kış mevsiminin ilk beyaz örtüsü, şehirde beklenildiği kadar etkili olmadı. Kar bazı bölgelerde az bir örtü oluştururken, birçok mahallede sadece hafif bir yağış olarak kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) durum hakkında uyarılarda bulundu.