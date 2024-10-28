“Kısa Sürede Geri Adım Atan Ağabey”

Türkiye’de Narin Cinayeti Üzerine Tartışmalar

Türkiye, Narin cinayetini günlerce yoğun bir şekilde ele aldı ve katilin kim olduğunu çözmeye çalıştı. Hazırlanan iddianamede, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar için müebbet hapis cezası talep edildi. Ancak katil kim sorusuna hala bir yanıt bulunamadı.

Mahkeme Kararları ve Aile Üyelerinin Durumu

Mahkeme, baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Önceden “Sorumlular cezalandırılsın” diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu’na veren, fakat kısa bir süre sonra geri adım atan ağabey Baran Güran’ın yaptığı paylaşım, pek çok kişide kafa karışıklığı yarattı.