Kitap 82 yıl sonra iade edildi

KİTABIN GERİ İADESİ İLGİNÇ BİR HİKAYE İLE YAPILDI

ABD’nin Oregon eyaletinde, Frances Bruce Strain’in “Your Child, His Family, and Friends” adlı kitap, 82 yıl sonra bir kişi tarafından iade edildi. İade edilen kitapla birlikte gönderilen mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesi dikkat çekti. Mektubu yazan kişi, kitabın aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını ve Meksiko City’ye taşınırken yanında götürüldüğünü açıkladı. Kitap, yıllar sonrasında babasından kalan kutular arasında bulundu.

UZUN BİR CEZA VE BORÇ ORTAYA ÇIKTI

San Antonio Kütüphanesi, 2021’de gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak, kitabın alındığı dönemde günlük cezanın 3 sent olduğu dikkate alındığında, 82 yıl sonunda yaklaşık 900 dolara, enflasyon hesaba katıldığında ise 16 bin dolardan fazla bir borç çıkması mümkün olabiliyor.

SUCKER KÜTÜPHANESİNE SERGİLENECEK

Kütüphane yetkilileri, iade edilen kitabın halen iyi durumda olduğunu ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini belirtti. Kitap sergilendikten sonra satışa çıkarılarak kütüphane yararına kullanılacak. 82 yılın uzun bir süre olmasına rağmen, bu durum Guinness’e göre en gecikmeli iade rekoru değil. Cambridge Üniversitesi’nden 1668 yılında ödünç alınan ve 288 yıl sonra geri verilen bir kitap bu rekoru elinde tutuyor.