Kıvanç Tatlıtuğ’dan dublör açıklaması

MEHMET TAN’IN İŞTEN ÇIKARILMASI

41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörü olarak görev alan Mehmet Tan, çekimlerden bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bu görüntülerin hızla yayılarak dikkat çekmesi sonucu Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını duyurdu.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Mehmet Tan, yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” ifadelerini kullandı. Bu durum kamuoyunun dikkatini çekerken, gözler ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a çevrildi.

TATLI TUĞ’DAN FARKLI GÖRÜŞLER

Tatlıtuğ, sessizliğini bozarak Instagram hesabından detaylı bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık” dedi.