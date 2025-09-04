Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ’dan dublör açıklaması

kivanc-tatlitug-dan-dublor-aciklamasi

MEHMET TAN’IN İŞTEN ÇIKARILMASI

41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörü olarak görev yapan Mehmet Tan, çekimlerden bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu görüntülerin hızla yayılarak dikkat çekmesi üzerine Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını aktardı.

ŞİRKETTEN GELEN FESİH HABERİ

Mehmet Tan yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi.” dedi. Bu gelişmeyle birlikte dikkatler ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a çevrildi. Sessizliğini bozan Tatlıtuğ, Instagram üzerinden detaylı bir açıklama yaptı.

KIIIVNÇ TATLITUĞ’UN KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ

Tatlıtuğ, Instagram hesabında; “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Magazin

“Kıvanç Tatlıtuğ Dublörünü İşten Çıkardı.”

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, sosyal medyada paylaştığı video sonrası işten çıkarıldığını açıkladı. Tatlıtuğ, konu hakkında kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Gündem

Kasap Mühürlendi, Bozuk Et Yedirdi

Gaziantep'te zabıta denetimlerinde bozuk etleri satmaya çalışan bir kasap mühürlendi. Kurduğu düzenek, sağlık ve güvenlik açısından büyük bir tehlike oluşturduğu belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.