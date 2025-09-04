Kıvanç Tatlıtuğ’dan Dublör Açıklaması Geldi

MEHMET TAN’IN ÇEKİMLERİ YAYINLAMASI SONRASI İŞTEN ÇIKARILDIĞI AÇIKLANDI

41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörü olarak görev yapan Mehmet Tan, çekimlerde yer alan bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştı. Görüntülerin hızlı bir şekilde yayılması üzerine Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını bildirdi.

ŞİRKETİN FESİH KARARI VE TANI VE DUBLORE DİKKAT!

Mehmet Tan, yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” dedi. Bu gelişme, kamuoyunun dikkatini kısa sürede çekti ve gözler ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a çevrildi. Sessizliğini bozan Tatlıtuğ, Instagram hesabından kapsamlı bir açıklama yaptı.

TATLITUĞ’UN PAYLAŞIMI VE ÇALIŞMA ORTAMI

Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.” ifadelerine yer verdi.