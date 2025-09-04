Kıvanç Tatlıtuğ Dublörünün Çıkarıldığını Belirtti

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASI SONRASI İŞTEN ÇIKARMA

41 yaşındaki tanınmış oyuncunun dublörlüğünü üstlenen Mehmet Tan, çekimlere ait bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte Tan, çalıştığı şirketin kendisini işten çıkardığını ifade etti.

MEHMET TAN’IN AÇIKLAMALARI

Gelişmelerin hızla dikkat çekmesi sonrası Mehmet Tan, yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” şeklinde konuştu. Olay üzerine kamuoyunun gözleri ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a çevrildi.

TATLI TUĞ’DAN SESSİZLİĞİ BOZAN AÇIKLAMA

Tatlıtuğ, sosyal medya platformunda detaylı bir açıklama yaparak konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.” ifadelerini kullandı.