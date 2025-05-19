Kız Arkadaşını Bıçaklayıp İntihar Etti

Olay, akşam saat 20.00 civarında Çukurova’nın Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. 15 katlı bir apartmanın 12’inci katındaki dairede Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartışmaya başladı. Tartışma giderek kavgaya dönüşürken, Engin Yüce eline aldığı bıçakla Çiftçi’yi boyun, karın ve bacaklarından yaraladı. 31 yaşındaki Yüce, ardından evin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, binanın önündeki otoparka düşen Yüce’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralanmalar Ve Ölüm Tespiti

Ekipler, Yüce’nin oturduğu daireye yöneldi. Daireye giren polis ve sağlık ekipleri, kanlar içinde Şevval Çiftçi’yi buldu. Yapılan kontrolde, 23 yaşındaki genç kadının 10 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

İntihar Notu Ve Otopsi

Polisin evde yaptığı incelemede, Yüce’nin yazdığı belirtilen 6 sayfalık bir intihar notu bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından, Çiftçi ve Yüce’nin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu’na otopsi işlemleri için götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.