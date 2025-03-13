Kız Arkadaşının Ağabeyi Tarafından Öldürüldü

Olayın Gelişimi

Ankara’nın Sincan ilçesinde, akşam saatlerinde yaşanan gündem yaratan bir cinayet olayı gerçekleşti. Yenikent semtinde, H.Ç. isimli bir kadın, il dışına çıkma isteğini reddeden erkek arkadaşı İ.D. ile tartışma yaşadı. Yaşanan bu tartışmanın büyümesi sonucunda H.Ç., ağabeyi M.Ç.’yi eve çağırdı.

Tartışmanın Kavgaya Dönüşmesi

M.Ç. ile İ.D. arasında meydana gelen görüşme, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ç., belinden çıkardığı silah ile İ.D.’ye ateş etti. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ancak kurşunların isabet ettiği İ.D. kanlar içinde yere yığıldı.

Hayati Tehlike ve Olayın Sonrası

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Adrese hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede İ.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, kaçan şüpheli M.Ç.’yi kısa sürede yakalamayı başardı. Soruşturma ise devam ediyor.