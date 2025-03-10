Kızıl Goncalar Dizisinde Dört Ayrılık

BÜYÜK KRİZLER BAŞLADI

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı “Kızıl Goncalar” dizisinde önemli krizler yaşanıyor. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, her hafta olduğu gibi yine dikkat çekici sahnelerle öne çıkıyor. Ancak, rekortmen olan projede dengelerin değişmeye başladığı görülüyor.

AYRILIK HABERLERİ GELİYOR

Ömür Atay’ın yönettiği ve Necati Sönmez’in senaryo yazdığı “Kızıl Goncalar”, finale doğru ilerlerken ayrılık haberleri de ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz bölümde, izleyicilerin beğenisini kazanan iki oyuncu Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziden ayrılarak kadroya veda etti.