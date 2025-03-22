Kızılelma’nın Manevra Testinde Başarısı

TEST SÜRECİ PLANLAMA GÖRE HIZLA İLERLİYOR

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA’nın test süreci planlanan takvime uygun bir şekilde sürüyor. Milli insansız savaş uçağı, dün gerçekleştirilen AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçti. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden art yakıcı açarak havalanan Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşu sırasında sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarılı bir şekilde tamamladı. Geliştirme aşamasında ilk prototiplerden elde edilen deneyimler sayesinde üretim prototipinde önemli değişiklikler yapıldı. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimaride geliştirmeler gerçekleştirildi. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş realitesi yaşandı. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşması beklenen Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler ile yüksek hızlarda daha iyi manevra yeteneği sahibi olacak. Ayrıca, sahip olduğu AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile en zorlu görevleri yerine getirebilecek.

DÜNYA HAVACILIĞINDA BİR İLK

Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başlamıştı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, bir yıl gibi rekor bir süre zarfında gökyüzü ile buluştu. TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştirdi. 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçakları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri, geleceğin hava muharebesinde yeni bir yön belirleyecek.

BAŞARILI İHRACAT PERFORMANSI

Baykar, başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile gerçekleştirmeyi sürdürüyor. 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından bu yana tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye’deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekte başarısını sürdürdü ve gelirinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatın Şampiyonları Ödülü’nü kazanan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024’te de sektörün toplam ihracatının dörtte birini gerçekleştirdi ve Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünya genelindeki en büyük insansız hava aracı firması Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise toplamda 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.