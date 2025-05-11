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“Kızılırmak’ta Balık Ölümleri Tespit Edildi”

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BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ İHBAR

Kızılırmak kıyısında faaliyet gösteren çeltik üreticilerinin yaptığı ihbar üzerine, bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri birçok ölü balık ile karşılaştı. İlk inceleme sonuçlarına göre, balık avlayan kişi ya da kişiler tarafından lokal alanlarda elektrik şoklama tekniği kullanıldığı ve bu durumun balık ölümlerine yol açtığı ifade edildi.

EYLEMDE BULUNANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA

Ekipler, Kızılırmak bölgesinde hem sudan hem de balıklardan çeşitli numuneler aldı. Elektrik şoklaması ile avlanarak doğaya zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

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