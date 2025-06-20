Kızını Öldüren Kuzen, İtiraf Etti!

DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN ÇOCUK CANSIZ BULUNDU

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede oturan aile, 10 yaşındaki kızları Yasemin Y’nin kaybolduğuna dair polise ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine, bölgeye yönlendirilen polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, kayıp çocuğu bulmak için aramalara başladı.

YASEMİN Y. CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda Yasemin Y’nin cesedi, yaşadığı sitenin bir başka bloğunun 2. katındaki yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KUZENİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, aynı binada oturan 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, cinayetle ilgili olduğu düşünülen bıçak, altı adet kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. M.Ç’nin sorgusu devam ederken, kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. M.Ç., “kasten öldürmek” suçundan tutuklanırken, İ.Y.T. hakkında “konutunu terk etmeme” adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Hürriyet’ten Musa Kesler’in aktardığına göre, geçen yıl annesini kanserden kaybeden M.Ç, ilk ifadesinde “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti kabul etti. M.Ç, “Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum” diyerek cinayeti gerçekleştirme kararını bir gün önce aldığını belirtti. Yasemin Y’yi neden öldürmeye karar verdiğini ise “Denk geldi” şeklinde açıkladı.