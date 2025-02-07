KKM Bakiyesi 1 Trilyonun Altında

KKM’DE AZALMA GÖRÜLDÜ

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bir önceki hafta 25 milyar 251 milyon lira azalarak 996 milyar 190 milyon liraya düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı son haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 31 Ocak itibarıyla 162 milyar 931 milyon lira artış göstererek 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liraya ulaştı.

MEVDUATTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, bankalar arası dahil bir önceki haftada 337 milyar 24 milyon lira azalarak 19 trilyon 48 milyar 105 milyon liraya geriledi. 31 Ocak itibarıyla tüketici kredilerinin toplamı, 25 milyar 85 milyon lira artarak 2 trilyon 62 milyar 695 milyon liraya çıktı. Bu kredilerin 523 milyar 539 milyon lirası konut kredisi, 71 milyar 219 milyon lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 467 milyar 937 milyon lirası ihtiyaç kredilerini kapsıyor.

TİCARİ KREDİLER ARTIYOR

Bu dönem içerisinde taksitli ticari kredilerin toplamı 17 milyar 772 milyon lira artarak 2 trilyon 298 milyar 851 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,1 artarak 1 trilyon 908 milyar 746 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 657 milyar 358 milyon lirası taksitli borçlardan, 1 trilyon 251 milyar 388 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

ÖZ KAYNAKLARDA ARTILAR

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 828 milyon lira artışla 314 milyar 726 milyon liraya ulaştı. Bu alacakların 233 milyar 34 milyon lirasına özel karşılık ayrıldığı belirtildi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 6 milyar 668 milyon lira artarak 3 trilyon 589 milyar 816 milyon lira seviyesine ulaştı. Son olarak, KKM bakiyesi bir önceki hafta yüzde 2,5 oranında ve 25 milyar 251 milyon liralık düşüşle 996 milyar 190 milyon liraya geriledi ve KKM büyüklüğü toplam mevduatın yüzde 5,23’ünü oluşturdu.