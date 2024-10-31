KKM’de Dönüşüm Düşüyor: 2,7 Milyar Dolar

DDKKM STOK BAKİYESİ DÜŞTÜ

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi, Eylül ayında bir önceki aya göre 2,7 milyar dolar azalma gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleriyle ilgili sonuçları duyurdu. TCMB’nin web sitesinde bulunan verilere göre, Ağustos sonunda 51,0 milyar dolardan revize edilen DDKKM stok bakiyesi, Eylül sonunda 48,4 milyar dolara düştü.

YILBAŞINDAN BU YANA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

DDKKM stok bakiyesi, 2023 yılı başından bu yana toplam 38,5 milyar dolarlık bir gerileme yaşıyor. Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi, Ağustos ayındaki 37,3 milyar dolardan Eylül ayında 35,8 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 13,7 milyar dolardan 12,6 milyar dolara geriledi.

TL KKM STOKU AZALDI

Türk Lirası KKM stok bakiyesi, Eylül ayında bir önceki aya göre 1,1 milyar TL azalış gösterdi. Bu durum, 3,9 milyar TL’den 2,8 milyar TL’ye düşüşle sonuçlandı.