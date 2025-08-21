Kkm’de Düşüş Sürmekte

KKM BAKİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ

Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışlar sürüyor. Son veriler, KKM bakiyesinin 458 milyar 530 milyon liradan 440 milyar 562 milyon liraya gerilediğini gösteriyor. Bu durumda toplam gerileme 17 milyar 968 milyon lira olarak kaydediliyor.

ÇIKIŞLARIN NEDENLERİ

Geçtiğimiz dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışların hızlanmasına neden oldu. Hazinenin döviz arzı ve enflasyon baskıları, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarını değerlendirmesine yol açıyor.