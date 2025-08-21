Ekonomi

Kkm’de Düşüş Sürmekte

kkm-de-dusus-surmekte

KKM BAKİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ

Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışlar sürüyor. Son veriler, KKM bakiyesinin 458 milyar 530 milyon liradan 440 milyar 562 milyon liraya gerilediğini gösteriyor. Bu durumda toplam gerileme 17 milyar 968 milyon lira olarak kaydediliyor.

ÇIKIŞLARIN NEDENLERİ

Geçtiğimiz dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışların hızlanmasına neden oldu. Hazinenin döviz arzı ve enflasyon baskıları, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarını değerlendirmesine yol açıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.
Sürmanşet

Byd Hareket Etti… Ortaklık Kurdu

BYD, yerel pazardaki varlığını güçlendirmek amacıyla Fin distribütör Veho ile işbirliği yapma kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.