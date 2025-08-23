KKM Hesapları Son Buldu!

KUR KORUMALI MEVDUATTA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında önemli bir güncelleme yapıyor. Banka, 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla KKM hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Bu karar, YUVAM hesapları için geçerli olmuyor. Vadelerin sona ermesiyle tebliğler yürürlükten kalkacak.

TEBLİĞLERİN KALDIRILMASI

TCMB’nin açıklamasında, “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” ifadesi yer alıyor. Böylece KKM’nin Türk Lirası’na geçiş ve yenileme hedefleri fiilen sonlandırılmış oluyor. Merkez Bankası, aynı zamanda zorunlu karşılık faiz oranları ve komisyon düzenlemelerini yeniden değerlendirdiğini de belirtti.

KKM UYGULAMASININ GEÇMİŞİ

KKM uygulaması, 2021 Aralık ayında o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından devreye alınmıştı. Bu uygulamanın amacı, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı TL mevduatları korumak ve kur istikrarını sağlamak olarak belirtilmişti.