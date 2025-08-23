KKM Hesapları Sonlandırıldı!

MERKEZ BANKASI’NDAN KKM UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında başlatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Banka, 23 Ağustos 2025 tarihinden itibaren KKM hesapları için yeni açılış ve yenileme işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu. Bu durum, YUVAM hesaplarını etkilemeyecek. Hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kalkacağı ifade edildi.

HAZİNE VE MALİYE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK

TCMB açıklamasında “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” denildi. Bu durum, KKM uygulamasının Türk Lirası’na geçiş ve yenileme hedeflerinin de resmi olarak sonlandırıldığı anlamına geliyor. Ayrıca, Merkez Bankası, zorunlu karşılık faiz oranları ve komisyon düzenlemelerini bu kapsamda yeniden değerlendirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır” ifadesi yer aldı.

KKM UYGULAMASININ AMACI

KKM uygulaması, 2021 Aralık ayında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından hayata geçirilmişti. Uygulamanın amacı, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı Türk Lirası mevduatlarını korumak ve kur istikrarını sağlamak olarak açıklanmıştı.