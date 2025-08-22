KKM Hesaplarına İşlem Yapılmayacak!

MERKEZ BANKASI’NDAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılında yürürlüğe giren Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında oldukça önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Banka, 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla KKM hesaplarına yönelik yeni açılış ve yenileme işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu. Alınan bu karar, YUVAM hesaplarını kapsamıyor. Vadeler sona erdiğinde ise ilgili tebliğlerin geçerliliği son bulacak.

VADENİN SONA ERMESİ İLE YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK

TCMB’nin resmi açıklamasında, “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” denildi. Böylece KKM’nin Türk Lirası’na geçiş ve yenileme hedefleri de resmi olarak sona ermiş oldu. Merkez Bankası, bu bağlamda zorunlu karşılık faiz oranları ve komisyon düzenlemelerini de gözden geçirdiğini bildirdi. Bu doğrultuda TCMB’nden yapılan açıklama şu şekilde: “TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.”

KKM UYGULAMASININ GEÇMİŞİ

KKM uygulaması, 2021 Aralık ayında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından devreye alınmıştı. Bu uygulamanın amacı, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı Türk Lirası mevduatlarını korumak ve kur istikrarını sağlamak olarak belirtilmişti.