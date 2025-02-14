KKM Hesaplarında Tüzel Kişilere Yenilikler

TÜZEL KİŞİ HESAPLARI KAPATILACAK

TCMB tarafından yapılan duyuruda, “TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.” denildi. Ayrıca, bu açıklamada tüzel kişi KKM hesaplarının KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine yönelik hedeflerden çıkarıldığı belirtildi.

KKM BAKİYELERİ AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3 azalarak 30 milyar 168 milyon liralık bir düşüşle 966 milyar 22 milyon liraya geriledi. Bu durumla birlikte KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02’sini oluşturdu.