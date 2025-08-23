KKM Uygulaması Sonlandırılmıştır

MERKEZ BANKASINDAN KKME KAPSAMINDA YENİ DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 yılında başlatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında önemli bir güncelleme yaptığına dair bilgi verdi. Banka, 23 Ağustos 2025 itibarıyla KKM hesaplarına yeni açılış ve yenileme işlemlerinin yapılmayacağını belirtti. Bu değişiklik, YUVAM hesaplarını etkilemeyecek. Hesap vadeleri sona erdiğinde, ilgili tebliğlerin yürürlükten kalkacağı da ifade edildi.

KKM HESAPLARININ SONLANDIRILMASI VE TEMEL HEDEFLER

Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır” cümlesi, KKM uygulamasının Türk Lirası’na geçiş ve yenileme hedeflerinin sonlandırıldığını ortaya koydu.

FAİZ VE KOMİSYON DÜZENLEMELERİ ÜZERİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık faiz oranları ve komisyon düzenlemelerini de bu çerçevede gözden geçirdiğini duyurdu. Banka, konu hakkında yaptığı açıklamada, “TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır.” ifadeleriyle detayları aktardı.

KKM UYGULAMASININ BAŞLANGICI VE AMACI

KKM uygulaması, 2021 Aralık ayında Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından hayata geçirilmişti. Uygulamanın amacı, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı Türk Lirası mevduatlarını korumak ve kur istikrarını sağlamak olarak tanımlanmıştı.