KKTC’de Başörtüsü Yasağı Kaldırıldı!

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ KALDIRILMASINDA TARİHİ ADIM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılması için önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta, İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir kız çocuğunun başörtüsüyle okula kabul edilmemesi, KKTC Bakanlar Kurulu’na yeni bir karar alma gerekliliğini doğurdu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı kılık kıyafet yönetmeliğindeki değişiklikle, KKTC’deki ortaokullarda isteyen öğrencilerin “bone” ve “bandana” ile okula gitme hakkı tanındı.

YASAĞIN AŞILDIĞINI DUYURDU

Konu hakkındaki açıklamalarında KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun” dedi. Geçen hafta İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir kız öğrenci, başörtüsüyle okula gelmiş, ancak okul yönetimi başını açmayı reddettiği için onu okula almamış ve İlahiyat Koleji’ne yönlendirmişti. Olay, adada geniş yankı buldu ve nihayet olarak KKTC Bakanlar Kurulu’na taşındı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

KKTC Millî Eğitim Bakanlığı, kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılacak değişiklik önerisini hükümete sundu. Kabul edilen bu değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Alınan karar, KKTC’deki bütün ortaokullarda bugünden itibaren uygulanacak.