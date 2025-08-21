Ekonomi

Kkur Korumalı Mevduat’ta Düşüş Sürüyor

Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışlar devam ediyor. Son veriler, KKM bakiyesinin 458 milyar 530 milyon liradan 440 milyar 562 milyon liraya gerilediğini gösteriyor. Bu düşüş, toplamda 17 milyar 968 milyon lira şeklinde gerçekleşiyor.

ÇIKIŞLARIN NEDENLERİ

Son dönemdeki çıkışların, yatırımcıların alternatif tasarruf yöntemlerine yönelmesiyle bağlantılı olabiliyor. Ekonomik belirsizlikler ve faiz oranlarındaki değişiklikler, KKM hesaplarının cazibesini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

