KLYPV Halka Arz Sonuçları Açıklandı

HALKA ARZ TALEP TOPLAMA DETAYLARI

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin paylarının halka arzına yönelik talep toplama işlemleri, 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 70,30 TL fiyatından halka arz edildi. Toplamda, 46.334.639 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.257.325.122 TL olarak belirlendi. Halka arz sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 0,88 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen payların 4,48 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 1,24 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 1,26 katı talep toplandı. Böylelikle, meydana gelen halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,42 katı kadar talep toplandı.

DİSTRİBÜSYON VE YATIRIMCI HAKKINDA BİLGİLER

Halka arz sonucunda toplam 290.801 yatırımcının talebi karşılanarak pay dağıtımı yapıldı. Yurt içi bireysel yatırımcılara 289.776 adet, yüksek başvurulu yatırımcılara 900 adet, yurt içi kurumsal yatırımcılara 115 adet ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 10 adet pay tahsis edildi. Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, talep ve dağıtım bilgileri, yatırımcı grupları bazında ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Kaynak: Foreks Haber