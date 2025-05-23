KOBİ’lere 30 Milyar Lira Desteği

KOBİ’LER İÇİN 30 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyümesi ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 30 milyar liralık yeni bir destek paketi hazırladı. Bu paket, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sunulacak ve toplamda 25 milyar lira kefalet limitiyle işletme ve yatırım harcamalarını destekleyecek. Bakan Mehmet Şimşek, paketin kısa süre içinde devreye gireceğini duyurdu.

KOBİ’LERE YENİ FİNANSMAN MODELİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lerin ekonomik büyümeye katkısını güçlendirmek için yeni bir finansman modelini uygulamaya koyuyor. Paket içerisinde, 17,5 milyar lirası işletme harcamaları, 7,5 milyar lirası ise yatırım harcamaları için kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limiti sağlanacak. İşletme harcamaları için kredi üst limiti 15 milyon lira, yatırım harcamaları için ise 30 milyon lira olarak belirlendi. Kefalet oranı yüzde 85 olarak açıklanırken, bu oran KOBİ’lerin krediye erişimini kolaylaştırarak finansman risklerini azaltmayı hedefliyor. Protokol aşaması tamamlanan destek paketinin kısa sürede hayata geçmesi öngörülüyor.

ERDOĞAN’DAN DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşünde iş dünyasına yönelik desteklerin önemini vurguladı. Erdoğan, “KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız” diyerek yeni destek paketinin sinyalini verdi. Bu açıklamalar, iş dünyasında heyecan yarattı.

KOBİ’LERİN STRATEJİK ROLÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, destek paketinin detaylarını açıklarken KOBİ’lerin stratejik rolüne vurgu yaptı. Şimşek, “Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ’lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi. Şimşek, paketin uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynaklarıyla KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Ayrıca, paketin imalatçı KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayarak ihracatı ve istihdamı desteklemesi hedefleniyor.

Paketin Avantajları ve Hedefleri

Yatırım ve İşletme Desteği: 17,5 milyar liralık işletme sermayesi, KOBİ’lerin günlük faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olacak. 7,5 milyar liralık yatırım desteği ise yeni makine alımı, tesis genişletme ve teknolojik yenilikler için kullanılacak.

Yüksek Kefalet Oranı: Yüzde 85 kefalet oranı, bankaların KOBİ’lere kredi verme konusundaki risklerini azaltarak finansmana erişimi kolaylaştıracak.

Ekonomik Katkı: Paket, imalat sektörünün büyümesini hızlandırarak Türkiye’nin ihracat hedeflerine ve istihdam artışına katkı sağlayacak.