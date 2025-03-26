Koç Holding Fabrika Satışı İçin Görüşmelere Başladı

ŞİRKETTEN SATIŞ SÜRECİ AÇIKLAMASI

Şirket, satış süreciyle ilgili görüşmelerin başladığını açıkladı.

AVRUPA OPERASYONLARI BİRLEŞTİ

Beko, 2024 yılında aldığı kararla Avrupa’daki tüm iştiraklerini Hollanda merkezli kurulan “Beko Europe” adı altında topladı. Bu yeni yapılanma sonrasında, şirketin Polonya’nın Łódź kentindeki plastik komponent fabrikasında üretimin durdurulacağı ve işten çıkarmaların başlayacağı bildirildi. Bu durum, ülkedeki işçiler arasında büyük bir tepki oluşturdu.

FABRİKANIN SATIŞI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Verimlilik sorunları gerekçe gösterilen şirkette, fabrikanın satışıyla ilgili Beko Europe tarafından önemli bir adım atıldı. Şirket, fabrika için Mega Endüstri ile bir iyi niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Eğer satış gerçekleşirse, tesisin Türkiye’de 5 farklı üretim merkezi ve 2000’in üzerinde çalışanı bulunan Mefa Group’a devredilmesi bekleniyor.