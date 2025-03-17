Koç Holding Türkiye’de Kalacak

KOÇ HOLDİNG’İN TÜRKİYE’YE BAĞLILIĞI

Son günlerde Koç Holding’in Romanya’daki yatırımları ve Ford Otosan’ın Craiova tesislerini satın alması, “Koç Türkiye’den çıkıyor” söylemlerini gündeme getirdi. Ancak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, bu iddialara net bir şekilde yanıt vererek Türkiye’nin Koç Grubu’nun ana merkezi olmaya devam ettiğini ve yatırımlarının büyük bölümünün ülkede yapıldığını vurguladı. Koç, otomotiv sektöründeki dönüşüm, Romanya’daki stratejik adımlar ve Türkiye’nin ekonomik potansiyeli hakkında kapsamlı bilgiler sundu ve tartışmalara son noktayı koydu.

Türk Yatırımlarının Ağırlığı

Ali Koç, son 6 yılda otomotiv sektörü için gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık yatırımın %95’inin Türkiye’de yapıldığını ifade etti. Ford Otosan’ın 1 milyona yakın üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi haline geldiğini belirten Koç, “Bizim işlerimizin anası, danası Türkiye’de. Türkiye’den çekilme gibi bir durum asla söz konusu değil” dedi. Romanya’daki yatırımların, Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmak ve Ford ile ortaklığı daha da güçlendirmek için stratejik bir adım olduğunu belirten Koç, “Romanya’ya iyi işler yaptığımız için geldik. Oradaki büyüme, Türkiye’deki kapasiteyi destekliyor” açıklamasını yaptı.

ROMANYA’DAKİ YATIRIMLAR NEDEN STRATEJİK?

Koç Holding’in Romanya’daki yatırımları, 2002’de Beko ile giriş yaptığı ve başarılı sonuçlar elde ettiği bir pazar olarak dikkat çekiyor. Ali Koç, Romanya’nın AB üyesi olmasının, üretim maliyet avantajları sağlamasının ve Türkiye’ye yakın olmasının stratejik bir tercih oluşturduğunu belirtti. Ford Otosan’ın Craiova tesislerini satın almasıyla beraber tam elektrikli araç üretiminde önemli bir adım atıldığını belirten Koç, “Romanya’da kapasite açtık, buradan modeller Türkiye’ye geldi. Bu, bir çekilme değil, büyüme stratejisidir” dedi. Ayrıca, Romanya’da güneş enerjisi, savunma sanayi ve sağlık sektörüne yönelik yatırımların da planlandığını açıkladı.

TÜRKİYE, OTOMOTİVDE MÜKEMMELLİK MERKEZİ OLDU

Koç, Türkiye’nin otomotiv sektöründe son 20 yılda büyük bir sıçrama içinden geçtiğini ve bir “mükemmeliyet merkezi” haline geldiğini vurguladı. Ford Otosan’ın elektrifikasyon sürecinde Ford’un global dünyasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Koç, “Son 5-6 yılda üretim kapasitemiz 612 bine, ihracatımız 9,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin ilk entegre üretim tesisini kurduk. Hem içten yanmalı, hem hibrit, hem elektrikli araçları aynı tesiste üretiyoruz” dedi. Ayrıca, Volkswagen ve Iveco ile yapılan iş birliklerinin Türkiye’nin otomotivdeki rekabet avantajını artırdığını ifade etti.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK SORUNU

Ali Koç, Türkiye’deki ekonomik ve hukuki öngörülebilirlik konusuna da dikkat çekti. “Üzülerek söylüyorum, bizim ülkemiz ne yazık ki sosyal medyada köpürtülen iddialarla yönetiliyor. Hukuk sistemi ve öngörülebilirlik, yatırımcı için çok önemli. Türkiye’nin olağanüstü bir potansiyeli var, ancak bu potansiyeli değerlendirebilmek için güven ortamı şart” dedi. Koç, devletin sunduğu teşviklerin dünya standartlarında olduğunu, ancak yatırımcının kendini güvende hissetmesi gerektiğini vurguladı. “Biz ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” diyerek, Koç Holding’in Türkiye’ye olan bağlılığını tekrar ortaya koydu.

GELECEK PLANLARI VE SEKTÖR DÖNÜŞÜMÜ

Koç, otomotiv sektörünün elektrifikasyon ve otonom araçlarla büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizdi. Ancak bu süreçte bazı yavaşlamalar yaşandığını belirten Koç, “Elektrifikasyonda bir frene basma var. Şarj altyapısı, maliyetler ve regülasyonlar bu süreci etkiliyor” dedi. Türkiye’nin bu dönüşümde geri kalmaması gerektiğini ve Ford Otosan’ın tam elektrikli araç üretiminde öncülük ettiğini, gelecekte de bu alanda liderliğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.