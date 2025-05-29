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Kocaeli’de Beton Mikserine Ait Görüntü

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ÇEVREYE ZARAR VEREN OLAY

29 Mayıs Perşembe akşamı Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Hisareyn Merkez Mahallesi’nde ciddi bir çevre ihlali meydana geldi. Saat 19.30 civarında Elif Sokak’ta yürüyen bir vatandaş, 12 AT 310 plakalı beton mikserinin dere yatağının çevresindeki yeşil alana izinsiz beton boşalttığını fark etti.

GÖRÜNTÜLERDE NET GÖRÜLÜYOR

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, beton mikserinin yol kenarındaki ormanlık alana beton döktüğü açıkça gözlemleniyor. Bu durum, doğaya zarar veren bir eylem olarak mahalle sakinlerinin büyük tepkisini topladı. Çevreye bu şekilde bilinçsizce zarar veren sürücü hakkında yetkililerin nasıl bir işlem yapacağı ise merak ediliyor.

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