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Kocaeli’de Çapraz Ateşe Tutulan Genç Öldü

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VAHŞİ SALDIRIYLA YÜZLEŞEN BAYRAM ZUNLUOĞLU

Kocaeli ilinde dün sabah saat 06.00 civarında Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde korkutucu bir olay yaşandı. Bayram Zunluoğlu, otomobilini 25’inci Sokak’taki evinin yanına park ettikten sonra, başlarında kask olan iki kişi tarafından tabancayla çapraz ateşe tutuldu. Zunluoğlu, saldırı sırasında kanlar içinde yere yığıldı ve şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı.

İLK MÜDAHALE VE KAYBEDİLEN HAYAT

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Bayram Zunluoğlu, hemen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştıktan sonra doktorların tüm çabalarına rağmen Zunluoğlu kurtarılamadı. Bayram Zunluoğlu’nun cenazesi, bugünkü ikindi namazının ardından Mimar Sinan Mahallesi Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi.

POLİSİN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma yürütmeye başladı. Bu vahim olayın ardındaki nedenler ve şüphelilerin kimlikleri üzerinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

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