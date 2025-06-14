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Kocaeli’de Kavgada Polis Yaralandı

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TARTIŞMA VE KAVGA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde daha önce yaşanan bir husumet nedeniyle iki grup arasında tartışma patlak verdi. Kısa zamanda büyüyen bu tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek ciddi yaralanmalara yol açtı.

BİÇAKLANAN KARDEŞLER VE YARALANAN POLİS

Kavga sırasında 11 yaşındaki E.M. ile 20 yaşındaki kardeşi E.H.M. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken bir polis memuru yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.B. ve H.Y.B. isimli kardeşleri gözaltına aldı. Yaralı kardeşler ile yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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