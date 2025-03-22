Kocaeli’de Kumar Denetimi: 55 Bin TL Ceza

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynatılmasını engellemek amacıyla etkin bir çalışma başlattı. Gerçekleştirilen denetimler sırasında Gölcük ilçesindeki bir kahvehane incelendi. Bu kahvehanede yasadışı kumar oynandığı tespit edildi.

KUMAR OYNATAN Tespit EDİLDİ

Denetimlerin sonucunda N.Ç. isimli bir kişinin kumar oynattığı belirlendi. N.Ç. hakkında adli işlem başlatılmasının yanı sıra, kumar oynayan altı kişiye toplamda 55 bin 482 TL para cezası kesildi.

KUMAR PARASINA EL KONULDU

Kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 600 TL miktarında paraya ise el konuldu.