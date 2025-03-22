Kocaeli’de Kumar Operasyonu: Ceza Yağdı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynama faaliyetlerini önlemek amacıyla etkili bir çalışma süreci başlattı. Bu kapsamda, dün Gölcük ilçesindeki bir kahvehanede denetim yapıldığı kaydedildi. Denetim sırasında, bu kahvehanede kumar oynandığı belirlendi.

DENETİMLER SONUCU TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, N.Ç. isimli kişinin kumar oynattığı ortaya çıktı. Bu kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 kişiye toplamda 55 bin 482 TL para cezası uygulanması süreci başlatıldı.

KUMAR GELİRLERİNE EL KONULDU

Kumar oyunu nedeniyle elde edildiği düşünülen 9 bin 600 TL miktarındaki paraya da el konulduğu bildirildi. Bu denetimler, Kocaeli’de kumar faaliyetlerinin önlenmesi için yürütülen çalışmaların bir parçası olarak devam edecek.