Kocaeli’de Öğretmene Cinsel İstismar İddiası

Çirkin olayın adresi Kocaeli. Kartepe ilçesindeki özel okulda sınıf öğretmeni olan M.A., 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla gündeme geldi. Yapılan şikayet üzerine, 7 Ocak’ta gözaltına alınan M.A., 8 Ocak’ta mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, M.A.’nın 12 yaşından küçük çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği bilgisi yer aldı.

ÖĞRENCİLERE SEVECEN YAKLAŞIM İSTEĞİ

M.A., savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları reddederek, 22 yıllık evli olduğunu ve 1 çocuğu bulunduğunu belirtti. M.A., “3 yıldır özel okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bizden, okulun özel olması sebebiyle öğrencilere daha sevecen ve ilgili yaklaşılması isteniyordu. Okul dışında öğrencilerle bir görüşmem olmadı” diyerek iddiaları reddetti.

CUMHURİYET SAVCILIĞI TARAFINDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcı, M.A. hakkında 4 çocuğa karşı ‘Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, şüphelinin eğitimci olması nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanması sebebiyle yarı oranında artırım uygulanarak 15 yıldan 39 yıl 4 ay 15 güne kadar, 2 çocuğa yönelik ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçu kapsamında, yine aynı maddeden artırımla 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 1 çocuğa yönelik ‘Tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu M.A.’nın yargılanmasına 10 Temmuz’da başlanacak.