Kocaeli’de Park Kavgası: 1 Ölü

KOMŞU KAVGASINDA KAN GÖKLERİ YARDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Barış Mahallesi 1819/1 Sokak’ta bir apartmanın önünde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Yusuf Bayrak ile komşusu arasında araç park etme meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Tartışma büyüyünce iki aile arasında bir kavga çıktı. Kavga sırasında iki otomobilin camları kırıldı ve ortam gerildi. Silahla, taşla ve sopayla yapılan bu kavgada 3 kişi darp edildi, Yusuf Bayrak ise silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Ne yazık ki, durumu ağır olan Yusuf Bayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, komşuların daha önce de park ve apartmanın ortak kullanımı konusunda tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Polis, olayın detaylarıyla ilgili inceleme başlattı.