Kocaeli’nde Alacak Meselesi Cinayetle Sonuçlandı

ORTADAN KAYBOLAN SERDAR ARSLAN’IN CİNAYETİ AÇIĞA ÇIKTI

Kocaeli’nde 16 gün önce kaybolan ve çevresinde ‘Oflu Mert’ olarak bilinen Serdar Arslan (44), alacak meselesi yüzünden ortağı ve onun kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Silahlı saldırıya uğrayan Serdar Arslan’ın cesedi ormanda kireç dökülerek gömülmüş halde bulundu. İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aydınlatılan cinayetle ilgili biri kadın olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

KAYIP ŞAHIS İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Kocaeli Başiskele’de 20 Ocak 2025 tarihinde jandarmaya başvuran G.K., dini nikahlı eşi Serdar Arslan’ın kaybolduğunu bildirerek kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ekipleri hemen soruşturma başlatırken, şüphelinin evinden çıkan otomobilinin Ümraniye’de kapıları açık halde terk edildiği belirlendi. Bu durum, soruşturmanın yönünü değiştirdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, otomobilin Kocaeli, Başiskele’de başka bir kişi tarafından getirilmiş olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, aracı İstanbul’a götüren kişinin, Ümraniye’de aracı bıraktıktan sonra bir taksiye binerek Kavacık’a geçtiğini ve burada kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek Sefaköy’e gittiğini belirledi. Bu kişinin, kayıp olarak aranan Serdar Arslan’ın iş ortağı Habil Ö.’nün kardeşi Mahsun Ö. olduğu ortaya çıktı. İki ortak arasında alacak sebebiyle bir süre devam eden bir ihtilaf olduğu anlaşıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ VE ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, toplanan bilgiler doğrultusunda operasyon için harekete geçti. Polis, 4 gün önce İstanbul’da 4, Kocaeli’nde 3 adres olmak üzere 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bu baskında Habil Ö., kardeşi Mahsun Ö., akrabası Sevban T. ile birlikte biri kadın 7 şüpheli yakalandı.

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Mahsun Ö., cinayeti kendisinin işlediğini kabul etti ve planlama ile kaçış aşamalarını detaylı bir şekilde aktardı. 19 Ocak 2025’te ağabeyi Habil Ö.’nün kendisini toplantıya çağırdığını belirterek, “Ağabeyim bana Serdar’ın beni öldürmek istediğini, bizden önce davranmamız gerektiğini söyledi. Bana ‘Cinayeti senin işlemen lazım. Ben öldürsem sen bize bakamazsın, ama sen öldürürken ben sana ve ailene bakabilirim’ dedi” açıklamasını yaptı.

OLAYLAR NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay günü, hazırlanan plana göre ağabeyinin Serdar Arslan’ı telefonla çağırdığını belirten Mahsun Ö., “Serdar içeri girdikten sonra ben de içeri girdim. Sırtı bana dönüktü. Silahımı çıkartarak şarjör boşalana kadar ateş ettim. Yerlerde kan içinde kaldı” dedi. Daha sonra cesedi gömme kararı aldıklarını fakat bunu başaramadıkları için üzerini yapraklarla örttüklerini anlattı. Mahsun, “Birkaç gün sonra ağabeyim cesedi tekrar gömmemizi istedi. Yanımıza kireç alarak bağ evine gittik. Cesedi battaniyeye sararak alıp araca koyduk. Ve uygun bir yere gömdük. Vahşi hayvanlar cesedi çıkarmasın diye üzerine kireç döktük” ifadesini kullandı.

TAAZİYE ZİYARETLERİ KONTROL ALTINA ALINDI

Ayrıca, ortağını kardeşine azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Habil Ö.’nün, Serdar Arslan’ın dini nikahlı eşinin yanına giderek ve telefonla taziyede bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin, soruşturmanın yönünü değiştirmek amacıyla “Onu İstanbul’da öldürdüler. Orada hasımları vardı” şeklinde ifadelere yer verdiği belirtildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildiler.