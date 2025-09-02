“Kocaeli’nde Avukata Saldırı Gerçekleşti.”

HACİZ İŞLEMİ SIRASINDA SALDIRI!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde avukat Ömer Çiftçi, borcundan dolayı bir evde haciz işlemi gerçekleştirmek üzere gittiği sırada şiddetli bir saldırıya uğradı. Olayla ilgili yapılan açıklamalara göre, avukat Çiftçi, M.İ.K’nın Çayırova’daki Akse Mahallesi’nde bulunan evine haciz işlemi için gitti.

ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Haciz işlemi sırasında M.İ.K, avukat Çiftçi’ye saldırdı. Saldırı sonrasında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Olayın hemen ardından Kocaeli Barosu yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleri durumu öğrenerek olay yerine intikal etti.

DARP RAPORU ALINDI VE ŞİKAYETTE BULUNULDU

Avukat Çiftçi, yanındakilerle birlikte hastaneye giderek darp raporu aldı ve şüpheli hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.