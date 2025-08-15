Kocaeli’nde Orman Yangını Yaşanıyor

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE VE MÜDAHALE AŞAMALARI

Kocaeli’de, Kocaeli ilçesine bağlı Suludere mevkiinde ormanlık bir alanda öğle saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

BÖLGEDE GÖRÜLEN MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almak için karadan arazözlerle ve havadan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Yangına karşı önlem alınması amacıyla sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

ETKİLENEN KÖYLER VE YANGININ GÖRÜNTÜLERİ

Karamürsel’de, Başkiraz köyünde yaşayan vatandaşlar, alevlerin gökyüzünü kapladığını belirtti. Yangının ilk olarak Suludere köyünde başladığı, ardından Akçat köyüne sıçradığı ve akşam saatlerinde ise Avcı köyüne ulaştığı ifade edildi. Gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle yayılan yangının akşam saatlerinde şiddetinin azaldığı bildirildi.

AKÇAT KÖYÜNDE BOŞALTMA KARARI

Kocaeli’de devam eden orman yangını nedeniyle alevlerin geniş bir alana yayılması sebebiyle Akçat köyünün boşaltılması kararı alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterden elde edilen görüntüler, dumanların geniş bir ormanlık alanı kapladığını gösterdi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin ulaştığı Akçat köyünün tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildiğini duyurdu. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir.” ifadesiyle, halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.