Kocaeli’nde Sondajda Metan Gazı Alev Aldı

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Olay, Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’taki metro inşaatı sahasında saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Derinliği yaklaşık 46 metre olan zemin etüdü sondaj çalışması yapılırken yüzeye çıkan metan gazı alev aldı.

MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince, bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri gönderildi. Ekipler, yangının etrafına şerit çekerek demir bariyerle girişleri engelledi ve bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile devam ediyor ve yaklaşık 6 saat sürdüğü bildiriliyor.