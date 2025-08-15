Kocaeli Orman Yangını Karamürsel’de

KOCAELİ’DE ORMAN YANGINI

Kocaeli’nin Suludere mevkiindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

HAZIR MÜDAHALE EKİPLERİ BULUNUYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almak için karadan arazözlerle, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Ayrıca, bölgedeki güvenlik önlemleri nedeniyle sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Şu anda, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ETKİLENEN KÖYLER

Karamürsel’de yaşayan yerel halk, alevlerin gökyüzünü kapladığını ve yangının önce Suludere köyünde başladıktan sonra Akçat köyüne yayıldığını, akşam saatlerinde de Avcı köye sıçradığını bildirdi. Gündüz saatlerinde rüzgarın etkisiyle yayılan yangının akşam saatlerine doğru şiddetinin azaldığı bilgisi de yer aldı.

AKÇAT KÖYÜ BOŞALTILIYOR

Kocaeli’de devam eden orman yangını nedeniyle geniş bir alana yayılan alevler sebebiyle Akçat köyünün boşaltılmasına karar verildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterden çekilen görüntülerde, alevlerin geniş bir ormanlık alanı sardığı gözlemlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği, rüzgar nedeniyle yayılan alevlerin Akçat köyüne ulaşmasının ardından köyün tedbiren boşaltılması kararını aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir.” ifadesine yer verildi.