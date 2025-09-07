Kocaeli’ye Metro Hattı Geliyor!

KÖRFEZRAY PROJESİ SUNULUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek büyük projeyi kamuoyu ile paylaştı. “Sanayinin başkenti” olarak adlandırılan Kocaeli, yeni metro hattı “Körfezray” ile hem trafikteki yükü azaltacak hem de vatandaşlara hızlı, güvenli ve modern ulaşım imkânı sunuyor.

28,5 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH İNŞA EDİLECEK

Proje çerçevesinde, Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasında uzanacak 28,5 kilometre uzunluğunda metro hattı inşa edilecek. Toplam 18 istasyondan oluşacak olan bu hat, kentin ana ulaşım yollarını birbirine bağlayacak.

SAATTE 80 KİLOMETRE HIZLA SEFER YAPACAK

Uraloğlu, hattın saatte 80 kilometre hızla çalışacağını ve günlük olarak ortalama 300 bin yolcuyu taşıyacağını belirtti. Bu durum, hem şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltacak hem de zaman tasarrufu sağlayacak. Kocaeli’de trafik rahatlayacak ve ekonomik dinamizm artacak. Uraloğlu, “Körfezray sayesinde hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurulmuş olacak” şeklinde konuştu.