Kocaelispor, Süper Lig’e dönmeye yaklaşmakta

KOCALISPOR GÜNDEMDE

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında, Esenler Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanması durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garanti altına alacak. Yeşil-siyahlı ekip, 34. haftada düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 7-1 yenerek puanını 69’a çıkardı. Bu sonuçla Körfez temsilcisi, en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile olan puan farkını 9’a, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile olan farkı ise 11’e çıkarttı. Son 14 maçında mağlubiyet yaşamayan Kocaelispor, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet ve 7 beraberlik alarak güçlü bir performans sergiledi. Ligdeki ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan Süper Lig’e yükseliyor. Eğer Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor’u yenerse, 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig biletini alacak.

AMATÖRDE ZİRVEYE ÇIKMAK

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e düştü. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlı takım, Süper Lig’e yükselme başarısı gösterirse, 16 yıl aradan sonra en üst seviyede mücadele edecek. Kocaelispor’un kalan 4 haftadaki maçları ise şu şekilde: Kocaelispor (69): Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

KADİR GENÇ’İN AÇIKLAMALARI

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, Kocaelispor’un Süper Lig’e çok yakın olduğunu söyledi. Esenler Erokspor maçından alacakları galibiyetle 16 yıl sonra Süper Lig’e yeniden ulaşmak istediklerini vurgulayan Genç, “Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var onu ödüyoruz. Kocaelispor’u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz.” dedi. Genç, Esenler Erokspor ile zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirterek, “Esenler Erokspor maçından alacağımız 3 puan bizi matematiksel olarak şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkartacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.