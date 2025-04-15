Kocaelispor, Yeni Malatyaspor’u 7-1 yendi

Kocaelispor’da Şampiyonluk İçin Hızlı Hazırlıklar

1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle son aşamaya yaklaşan Kocaelispor, 20 Nisan Pazar günü deplasmanda yapılacak olan Esenler Erokspor maçı için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Saha olayları nedeniyle müsabakalarını seyircisiz oynamak zorunda kalan Körfez ekibi, rakibi Sakaryaspor’u 30 binden fazla taraftarıyla karşıladığı maçta bu ceza ile karşılaştı. Daha sonra Yeni Malatyaspor ile oynanan mücadelede boş tribünlere karşı mücadele eden Kocaelispor, şehirde büyük bir yankı uyandırdı. Kent meydanına yerleştirilen dev ekranlardan maçı takip eden taraftarlar, hazırladıkları pankartlarla sokaklarda tribün atmosferini yaşattı. 34. haftada 7-1 gibi farklı bir skorla kazanan Kocaelispor, Süper Lig kapısını aralarken, şehirde erken şampiyonluk kutlamaları gerçekleşmeye başladı. Fakat bu karşılaşmanın etkileri hala hissediliyor.

Kocaeli’nin 1999 Depremi’nden Sonraki Dönüşümü

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan büyük Marmara Depremi, Kocaeli’yi korkunç bir şekilde etkiledi. Deprem sonrası şehirdeki toparlanma süreci zorlayıcı oldu. O dönemde, Kocaelispor’un ligden çekilmesi gündeme gelse de kulüp başkanı Sefa Sirmen ve yönetimi, “Kocaeli halkının Kocaelispor’a borcu değil, Kocaelispor’un bu kente borcu var” diyerek mücadelelerine devam etme kararı aldılar. Hem futbolcular hem de teknik kadro büyük bir özveriyle takımı ayakta tutmaya çalıştı. Ancak bu başarılar zamanla mali zorluklarla yarışmaya başladı. Süper Lig’de uzun süre mücadele eden kulüp, yıllar içinde alt liglere düşmek zorunda kaldı.

Hatırlatan Maç: Gençlerle Mücadele ve 9-0’lık Sonuç

2011 yılına gelindiğinde, mali zorluklar had safhaya ulaştı ve Kocaelispor transfer yapamaz hale geldi. Bu süreçte takım, alt yapısındaki genç futbolcularla ligde kalma mücadelesi vermek zorunda kaldı. 9 Ekim 2011’deki Yeni Malatyaspor maçı ise hafızalara kazındı; 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, İzmit İsmetpaşa Stadı’nda 9-0 mağlup oldu. Malatyaspor oyuncularının attıkları gollerin ardından topu santraya götürmesi, Kocaeli camiasında büyük bir tepki ile karşılandı. Bu karşılaşma, Kocaelispor’un Bölgesel Amatör Lig’e düşüş sürecinin sembolü haline geldi. Ancak taraftar desteği ve şehirle kurulan güçlü bağ sayesinde kulüp, 2015-2016 sezonunda profesyonel liglere geri dönebildi.

Kocaelispor’un Yükselişi, Yeni Malatyaspor’un Zorluğu

Kocaelispor’un durumu zamanla olumlu bir yönde gelişirken, Malatya’nın durumu bunun tersine paralel ilerledi. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler Malatya’ya ciddi zararlar verdi. Maddi ve manevi kayıplarla mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek yerine savaşı sürdürdü. Ancak bu kararlılık, sahadaki başarıya yansımadı. Yeni Malatyaspor, sezona -21 puanla başlayarak galibiyet yüzü göremezken, Kocaelispor şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. İki takım, uzun bir aradan sonra 1. Lig’de karşı karşıya geldi. Rövanş niteliğindeki müsabaka, Kocaelispor’un seyircisiz oynama cezası olması sebebiyle taraftarsız geçti. Bununla birlikte taraftarlar, sosyal medyada 9-0’lık mağlubiyetin rövanşını 10-0’la alma isteğini binlerce mesajla dile getirdi. Maç, Kocaelispor’un 7-1’lik galibiyetiyle tamamlanırken, birçok taraftar bu skoru yeterli bulmadı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü’nden Açıklamalar

Karşılaşmanın sonrasında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, “Futbol kardeşliktir. Geçmişte yaşananları tasvip etmiyoruz. Biz de depremin yaralarını taşıyoruz. Genç bir takımız ve zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Geçmişte Süper Lig’de oynarken Kocaelispor 3. Lig’deydi, şimdi roller değişti. Belki de taraftarın olmaması bizim için avantaj oldu” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.