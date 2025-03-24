Kocasının Saldırısına Uğrayan Kadın Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında yaşayan 65 yaşındaki A.E. ile 49 yaşındaki eşi N.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından A.E., silah kullanarak eşi N.E.’ye ateş açtı. Bu saldırı sonucunda kadın ağır şekilde yaralandı.

KADIN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen N.E. hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan A.E.’yi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.