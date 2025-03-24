Gündem

Kocasının Saldırısına Uğrayan Kadın Öldü

kocasinin-saldirisina-ugrayan-kadin-oldu

OLAYIN DETAYLARI

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında yaşayan 65 yaşındaki A.E. ile 49 yaşındaki eşi N.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından A.E., silah kullanarak eşi N.E.’ye ateş açtı. Bu saldırı sonucunda kadın ağır şekilde yaralandı.

KADIN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen N.E. hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan A.E.’yi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ÖNEMLİ

Flaş

Türkiye’nin Katıldığı NATO Dinamik Tatbikatı

NATO'nun en büyük deniz tatbikatı Dynamic Mariner/Flotex 25, Türkiye'nin komutasında İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde başladı. Bu yılki etkinlik, Türkiye açısından tarihi bir önem taşıyor.
Gündem

Uzak Şehir Dizisi Beklenen İsim Açıklandı

Uzak Şehir'in 19. bölümü büyük ilgi gördü, ancak bölüm sonrası gelişmeler izleyenleri şaşırttı. Detaylar ve perde arkası merak konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.