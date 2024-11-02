Köksal’dan CHP’ye: Tercihimi Kendim Belirlerim

ESENYURT’TA SİYASET HAREKETLENİYOR

İstanbul’da son iki gün içerisinde Esenyurt, siyasi hareketlilik açısından dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, teröristlerle ilişkili bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı ve ardından belediyeye kayyum atandı. CHP bu durumu fırsat bilerek Esenyurt’ta büyük bir miting düzenledi ve milletvekilleri ile belediye başkanlarını etkinliğe davet etti.

MİTİNGİ İHMAL EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’nin Esenyurt mitingine katılmadı. Yerel seçimler öncesindeki mitinglerde “seçimi kazanırsam DEM Partilileri makamıma almayacağım” açıklaması yüzünden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışma yaşayan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de ilişkisi gerilen Burcu Köksal, mitinge katılmadığı için genel merkezle de fikir ayrılığına düştü. Köksal, kendisine yöneltilen eleştirileri Facebook üzerinden yanıtladı.

KÖKSAL’DAN CEVAP: KENDİM BELİRLERİM

Köksal, Facebook paylaşımında “Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Gel deyince gelen, git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın” dedi.

Köksal, milliyetçiliği hakkında gelen eleştirilere de değinerek, “Habur’da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo’nun Gazi Meclise çağrılmasına ‘aman beni görevden alırlar’ diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ’nün önünde fotoğraf çektirmek için sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir, hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir” şeklinde saldırılara karşılık verdi.