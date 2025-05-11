Kolombiya’da Sel Ve Toprak Kaymasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

BÖLGEDE YAŞANAN SEL FELAKETİ

Yerel basına göre, bölgede bir süredir devam eden sağanak yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Bu felakette 2 ev yıkıldı ve aynı aileden birçok kişi enkaz altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

TAMAMINDA AİLELER ETKİLENDİ

Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de sel durumundan birçok aile etkilendi. Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu. Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, kaç kişinin toprak altında kaldığının henüz bilinmediğini ifade etti. “Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü.” dedi.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, felaketin ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Bu zor günlerde bölge halkına destek olmak ve yardımları artırmak gerektiği belirtildi.