Komedideki Halimi Görün

OYUNCULUK KARİYERİNE BAŞLAMA HİKÂYESİ

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Amerika’da işletme ve uluslararası ticaret alanında MBA yaparak kariyerime başladım. Coca-Cola’da uzun yıllar marka yönetimi, medya ve süreç yönetimi gibi alanlarda çalıştım. Bu dönemde, klasik bir kurumsal kariyer izledim. Ancak, çocukluğumdan beri içimde taşıdığım ve sürekli ertelediğim kamera önü olma isteği, pandemi dönemiyle yüzleşmemi sağladı. Bu süreçte, içimdeki ses “Ya şimdi ya asla” diyordu. Sadece kurumsal başarı peşinde koşarak hayatımı geçirmek istemediğimi anladım ve oyunculuğa yönelmeye karar verdim.

CHARACTER PREPARATION PROCESS

Canlandırdığım karakterlere hazırlanırken belirli bir süreç izliyorum. Her bir role geçiş yaparken karakterin geçmişini, motivasyonlarını ve psikolojik durumunu derinlemesine incelemek önemli bir adım oluyor. Senaryoyu analiz ediyor ve karakterin hissettiği duyguları anlamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra, prova süreçlerinde arkadaşlarımla çalışmalar yaparak rolün içindeki detayları keşfetmeyi tercih ediyorum. Bu hazırlık süreci, izleyiciye daha gerçekçi bir performans sunabilmek için benim için hayati öneme sahip.