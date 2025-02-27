Komisyon Grand Kartal’da Yangını İnceliyor

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU YANGINDA İNCELEMELER YAPTI

Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili olarak TBMM’de oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu, bugün otelde çeşitli incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok liderliğinde milletvekilleri ve bilirkişi heyeti, otelin farklı katlarında detaylı inceleme gerçekleştirdi.

ÖNLEMLER VE SORUMLULUKLAR ARAŞTIRILIYOR

İncelemenin ardından açıklama yapan Altınok, “Sorumlu kurumların tespiti ve Türkiye’de benzer acı olayların tekrar yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini inceliyoruz. Teknik bilgisi olan uzmanlardan ve akademisyenlerden detaylı bilgi aldık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ileriki günlerde bu konuyla ilgili olarak görev almış üniversite hocalarını dinleyeceklerini ve turizm bölgelerinde yaşanan olumlu örnekleri inceleyeceklerini belirtti. “Yangınların yaşanmadığı bölgelerde nasıl önlem alındığını araştıracağız.” diye ekledi.

İHMALLERİN TESPİTİ ÜZERİNE ÇALIŞILACAK

Komisyon Başkanı Milletvekili Altınok, gelecekte böyle olayların yaşanmaması adına çalışmalar yürütme kararlılığında olduklarını vurgulayarak, “Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için neler yapabiliriz, kimlerin ihmali veya kusuru var, bunları araştıracağız.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Meclis araştırması boyutuyla sorumlulukların tespit edileceğini ifade etti.

YANGINDAKİ İHMAL AÇIK VE NET

Yangınla ilgili ihmalin açıkça görüldüğünü ve kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirten Altınok, yapılan uzman değerlendirmeleri doğrultusunda yangının başladığı yer, yayılma şekli ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi aldıklarını ifade etti. Detaylı açıklama yapmanın şu aşamada doğru olmadığını belirten Altınok, “Burada her şey eksiksiz olsaydı, 78 insanımızı kaybetmezdik. Açık bir sıkıntı, hata veya ihmal var. Hiç kimsenin sorumluluk almadan kenara çekilmesi söz konusu değil. Herkes bu olayın vebalini taşımalı ve gereken sorumluluğu üstlenmeli.” dedi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınmış olup, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdürü vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.