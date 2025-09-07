“Komisyon İmralı’ya Gitsin” Önerisi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Meclis’te yürütülen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki hafta sonra tekrar bir araya gelecek.

İŞ DÜNYASI DİNLENİYOR

Bu toplantıda, sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek. 11 Eylül Perşembe günü komisyona, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi. 12 Eylül Cuma günü yapılacak olan toplantıda ise, TÜSİAD ve MÜSİAD’ın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri, sürece dair görüşlerini paylaşacak.

İMRALI ÖNERİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyeleri arasında belirleyeceği bir heyetin İmralı’ya gitmesi gerektiğini önermişti. Komisyon toplantısında MHP’nin “İmralı’ya heyet gitsin” önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bu konuya dair, “Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı’da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir.” şeklinde açıklamada bulundu.